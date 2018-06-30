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إنجاز جديد.. العداء عبد الله أبكر يقتنص المركز الأول في الدوري الماسي العالمي

إنجاز جديد.. العداء عبد الله أبكر يقتنص المركز الأول في الدوري الماسي العالمي
ماجد محمد(صدى):

حقق العداء عبدالله أبكر، اليوم السبت، إنجاز جديد يضاف للانجازات الرياضية بالمملكة.

وحقق ” أبكر ” منذ قليل المركز الأول في سباق 100 م بالدوري الماسي العالمي ” الدايمون ليق ” ؛ بزمن 10:03 ثانية، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لاتحاد ألعاب القوى على ” تويتر ” .

يجدر الإشارة إلى أن السباق يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يعطيك العافية ويوفقك

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 9 ساعات

انت فخر للمملكة

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 9 ساعات

مبروك ,,

,, ماقصرت يا بطل ,,

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