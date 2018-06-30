إنجاز جديد.. العداء عبد الله أبكر يقتنص المركز الأول في الدوري الماسي العالمي
حقق العداء عبدالله أبكر، اليوم السبت، إنجاز جديد يضاف للانجازات الرياضية بالمملكة.
وحقق ” أبكر ” منذ قليل المركز الأول في سباق 100 م بالدوري الماسي العالمي ” الدايمون ليق ” ؛ بزمن 10:03 ثانية، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لاتحاد ألعاب القوى على ” تويتر ” .
يجدر الإشارة إلى أن السباق يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي.
نوير[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يعطيك العافية ويوفقك
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 9 ساعات
انت فخر للمملكة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 9 ساعات
مبروك ,,
,, ماقصرت يا بطل ,,
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله عليك يا بطل