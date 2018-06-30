إنجاز جديد.. العداء عبد الله أبكر يقتنص المركز الأول في الدوري الماسي العالمي

ماجد محمد(صدى):

حقق العداء عبدالله أبكر، اليوم السبت، إنجاز جديد يضاف للانجازات الرياضية بالمملكة.

وحقق ” أبكر ” منذ قليل المركز الأول في سباق 100 م بالدوري الماسي العالمي ” الدايمون ليق ” ؛ بزمن 10:03 ثانية، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لاتحاد ألعاب القوى على ” تويتر ” .

يجدر الإشارة إلى أن السباق يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي.