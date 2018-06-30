بالفيديو.. هطول أمطار على منطقة الباحة
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها .
كما شملت الأمطار منتزهات رغدان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والخلب ، وبني عدوان ، وبني ظبيان ، وعمضان ، وموطف ، والثروة الوطني ،ونخال ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، إرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة ,وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
نهى[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 9 ساعات
ان شاء الله امطار الخير