بالفيديو.. هطول أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها .

كما شملت الأمطار منتزهات رغدان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والخلب ، وبني عدوان ، وبني ظبيان ، وعمضان ، وموطف ، والثروة الوطني ،ونخال ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، إرتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة ,وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.