منة فضالي تثير ضجة بصورها على البحر

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، حالة من الغضب والسخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مجموعة من الصور العارية على البحر خلال عطلتها بإحدى القرى السياحية .

يذكر أن ” أفراح إبليس 2 ” آخر أعمال منة فضالي ، بطولة جمال سليمان، محمود عبدالمغني، صابرين، إيناس عزالدين، منة فضالي، أحمد صفوت، كمال أبورية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى، تأليف الكاتب مجدي صابر، إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.