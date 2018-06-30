محاكمة ” ستيني ” دئب على اغتصاب طفلة وصديقتها على مدار عام كامل

مليكة فؤاد(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية المغربية، ستيني ؛ على خلفية تعديه جنسيا على طفلتين في الـ 9 من العمر، في دوار الخيص جماعة زومي التابعة لإقليم وزان.

وفي التفاصيل كشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن الستيني كان يغتصبهما منذ أكثر من سنة؛ حيث كان استغل خروج أفراد عائلتهما إلى الحقول لينادي عليهما عبر رمي حجارة صغيرة على النوافذ.

وكان الستيني المتهم وعائلته طالبوا أسر الضحيتين بعقد صلح، ولكن رفضت الأسر وتمسكوا بمقاضاة المتهم؛ لينال عقوبته.