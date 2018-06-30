الداخلية توضح عقوبة الابتزاز بالدخول غير المشروع للبيانات الخاصة
أوضح تطبيق ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة.
وقال الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ويمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن.
نهى[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 9 ساعات
مظبوط يجب احترام الخصوصية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30259 ] نشر منذ 7 ساعات
سنة و500ألف قليلة
ضاعفوا العقوبة أكثر
لأن حالات الأبتزاز في أزدياد🤔