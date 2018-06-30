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الداخلية توضح عقوبة الابتزاز بالدخول غير المشروع للبيانات الخاصة

الداخلية توضح عقوبة الابتزاز بالدخول غير المشروع للبيانات الخاصة
نايف السالم(صدى):

أوضح تطبيق ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة.

وقال الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ويمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 9 ساعات

مظبوط يجب احترام الخصوصية

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