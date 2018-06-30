الإمارات تتدخل لمتابعة سوء معاملة مواطنيها في جورجيا
أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الإمارات، عن متابعتها لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا و إجبارهم على الرجوع إلى الدولة.
وقالت الوزارة إنها و سفارة الدولة في العاصمة الجورجية تبليسي تتابعان هذا الموضوع بكل جدية و توليانه الاهتمام الكبير.. مشيرا إلى أن الوزارة تتابع أيضا أوضاع مواطني الدولة في جورجيا و تعمل على تقديم الرعاية لهم و الخدمات كافة التي يحتاجونها خلال تواجدهم بها.
و طالبت الوزارة، مواطني الدولة إلى التسجيل في خدمة تواجدي و الاطلاع على ارشادات و نصائح السفر على موقع الوزارة و التواصل معها في الحالات الطارئة .
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 10 ساعات
كيف هذا يعني شو السبب؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 9 ساعات
هذا الواجب عليكم تجاه مواطنيكم ,,
,, عشتوا ، لاهنتوا ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
فيه شكاوي حتى من سياح سعوديين من تعامل الجورجيين
قولون انهم رجعوهم من المطار وما خلوهم يدخلون
وبعضهم قالوا لهم اذا تبون تدخلون ارجعوا السعوديه وتعالوا جورحيا مره ثانيه !!