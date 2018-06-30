الإمارات تتدخل لمتابعة سوء معاملة مواطنيها في جورجيا

ابوظبي(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الإمارات، عن متابعتها لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا و إجبارهم على الرجوع إلى الدولة.

وقالت الوزارة إنها و سفارة الدولة في العاصمة الجورجية تبليسي تتابعان هذا الموضوع بكل جدية و توليانه الاهتمام الكبير.. مشيرا إلى أن الوزارة تتابع أيضا أوضاع مواطني الدولة في جورجيا و تعمل على تقديم الرعاية لهم و الخدمات كافة التي يحتاجونها خلال تواجدهم بها.

و طالبت الوزارة، مواطني الدولة إلى التسجيل في خدمة تواجدي و الاطلاع على ارشادات و نصائح السفر على موقع الوزارة و التواصل معها في الحالات الطارئة .