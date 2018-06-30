مارادونا في ورطة مع الفيفا بسبب تصرفه الغير أخلاقي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن إنهاء تعاونه مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كسفير للمنظمة، بعد سوء سلوكه في بطولة كأس العالم.

وقالت مصادر إن الفيفا لن يقوم بتسديد الدفعات لمارادونا، بعد انهاء التعاون معه.

ويذكر أن مارادونا انفعل بشكل غير لائق وتوجه للجماهير بإشارة غير أخلاقية في مدرجات ملعب ” زينيت أرينا ” ، بعد أن نجح منتخب بلاده في تسجيل هدف الفوز في مرمى نيجيريا، في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي.