السجن 7 سنوات للمطربة ” بوسي ” بقضية شيكات بدون رصيد

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة جنح النزهة، اليوم السبت، حيثيات الحكم بالسجن 7 سنوات على المطربة ” بوسى “، عقب إدانتها فى 11 قضية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

وذكرت ” المحكمة ” فى حيثيات حكمها، أنها طالعت الدعوى، وفحصت المستندات ووازنت بين أدلة الثبوت والنفى فيها، والتي رجحت أدلة الثبوت وإدانة المتهمة والدليل على ذلك ما جاء في أقوال وكيل المجنى عليها استدلالا وتأييد بأصل الشيك المرفق بالدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه، وكذا تقرير الطب الشرعي وجميعها أدلة إطمأنت لها المحكمة.

وأضافت ” المحكمة ” ، أن المتهمة أصدرت الشيك البنكى سند الدعوى، وأعطته للمجنى عليه بما يعد طرحًا للتداول مع علمها بعدم وجود رصيد كافي فى حسابها البنكي للوفاء بقيمة الشيك.

وأكدت ” المحكمة ” ، أنه بشأن ما دفع به محامى المتهمة، من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم وجود محل إقامة للمتهمة في النزهة، فإن الثابت للمحكمة بعد الإطلاع على صورة البطاقة الشخصية للمتهمة، أن محل إقامتها بدائرة قسم شرطة النزهة، الأمر الذى يكون الدفع لا يصادف صحيح الواقعة والقانون.

وأكملت ” المحكمة ” ، أما عن عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فأكدت المحكمة، بعد أن طالعت تلك الحوافظ لم يتبين على وجه جازم ارتباط تلك الشيكات بنشاط إجرامى واحد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالإدانة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.