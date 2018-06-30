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النيابة: 3 أشياء يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة

النيابة: 3 أشياء يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة
نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت ، أنه يجب الإقرار عند الدخول أو الخروج من المملكة عن 3 أشياء.

وقالت عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يجب عند الخروج أو الدخول إلى المملكة الإقرار عن: المبالغ المالية النقدية، الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها، والتي تقدر قيمتها بــ ” 60,000 ” ستين ألف ريال أو تزيد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة

هذا يكفل الحماية على الجانبين

[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات

الأدوات المالية

وش الادوات ..؟؟

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 10 ساعات

انا عن نفسي ابشروا لياجيت اسافر ابلغكم ,,

,, حتى لوهو سفر حلم راح اخبركم .. كلش عاد ولا الادوات ,,

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