النيابة: 3 أشياء يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت ، أنه يجب الإقرار عند الدخول أو الخروج من المملكة عن 3 أشياء.

وقالت عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يجب عند الخروج أو الدخول إلى المملكة الإقرار عن: المبالغ المالية النقدية، الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها، والتي تقدر قيمتها بــ ” 60,000 ” ستين ألف ريال أو تزيد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ” .