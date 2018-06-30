النيابة: 3 أشياء يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة
أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت ، أنه يجب الإقرار عند الدخول أو الخروج من المملكة عن 3 أشياء.
وقالت عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يجب عند الخروج أو الدخول إلى المملكة الإقرار عن: المبالغ المالية النقدية، الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها، والتي تقدر قيمتها بــ ” 60,000 ” ستين ألف ريال أو تزيد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ” .
نوير[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة
هذا يكفل الحماية على الجانبين
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات
الأدوات المالية
وش الادوات ..؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 10 ساعات
انا عن نفسي ابشروا لياجيت اسافر ابلغكم ,,
,, حتى لوهو سفر حلم راح اخبركم .. كلش عاد ولا الادوات ,,