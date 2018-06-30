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بالفيديو.. إندلاع حريق بمطار الكويت

بالفيديو.. إندلاع حريق بمطار الكويت
خالد الظفيري(صدى):

شب حريق محدود في غرفة التدخين بمطار الكويت الدولي، اليوم السبت، تم على إثره إخلاء الموجودين بالقرب من الغرفة، حرصًا على سلامتهم، وذلك بعد انتشار دخان كثيف‏.

وقال مصدر أمني، إن الحريق نشب في غرفة تدخين متحركة، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء، وتبين أن السبب التماس كهربائي في الشفاطات ولا توجد أي أضرار تذكر.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة

الحمد لله ما حد صارله شئ

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة

ها التماس بيكون جدا خطير الحمد لله سيطروا عليه

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يستر على تااجواد ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات

الله الحامي

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