بالفيديو.. إندلاع حريق بمطار الكويت
شب حريق محدود في غرفة التدخين بمطار الكويت الدولي، اليوم السبت، تم على إثره إخلاء الموجودين بالقرب من الغرفة، حرصًا على سلامتهم، وذلك بعد انتشار دخان كثيف.
وقال مصدر أمني، إن الحريق نشب في غرفة تدخين متحركة، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء، وتبين أن السبب التماس كهربائي في الشفاطات ولا توجد أي أضرار تذكر.
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة
الحمد لله ما حد صارله شئ
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة
ها التماس بيكون جدا خطير الحمد لله سيطروا عليه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يستر على تااجواد ,, آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات
الله الحامي