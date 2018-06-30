بالفيديو.. إندلاع حريق بمطار الكويت

خالد الظفيري(صدى):

شب حريق محدود في غرفة التدخين بمطار الكويت الدولي، اليوم السبت، تم على إثره إخلاء الموجودين بالقرب من الغرفة، حرصًا على سلامتهم، وذلك بعد انتشار دخان كثيف‏.

وقال مصدر أمني، إن الحريق نشب في غرفة تدخين متحركة، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء، وتبين أن السبب التماس كهربائي في الشفاطات ولا توجد أي أضرار تذكر.