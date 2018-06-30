” العمل ” تبدأ تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية غدًا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن بدء تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية غدًا الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن من المقرر تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة، والتأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال.