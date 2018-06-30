بالفيديو.. العربية تعلن عن عودة خالد مدخلي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت قناة العربية، اليوم السبت، عن عودة الإعلامي خالد مدخلي إلى العمل مجددًا عبر شاشتها.

ونشرت العربية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للمدخلي، معلقة : ” خالد مدخلي يعود إلى طاولته ” ؛ ورحب الجماهير بعودة مدخلي إلى بيته من جديد في العربية.

وكان ” مدخلي ” منذ أيام قدم استقالته من قناة الإخبارية، وأعلن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد قبوله للاستقالة.

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