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بالفيديو.. العربية تعلن عن عودة خالد مدخلي

بالفيديو.. العربية تعلن عن عودة خالد مدخلي
عادل الحربي(صدى):

أعلنت قناة العربية، اليوم السبت، عن عودة الإعلامي خالد مدخلي إلى العمل مجددًا عبر شاشتها.

ونشرت العربية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للمدخلي، معلقة : ” خالد مدخلي يعود إلى طاولته ” ؛ ورحب الجماهير بعودة مدخلي إلى بيته من جديد في العربية.

وكان ” مدخلي ” منذ أيام قدم استقالته من قناة الإخبارية، وأعلن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد قبوله للاستقالة.

أقرأ أيضا: وزير الإعلام يعلق على استقالة “ خالد مدخلي “ من قناة الاخبارية


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة

بالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة

ما في اعلامي بيقدم استقالته الا وضامن مكان جديد

[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات

التوفيق للجميع

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