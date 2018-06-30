بالفيديو.. العربية تعلن عن عودة خالد مدخلي
أعلنت قناة العربية، اليوم السبت، عن عودة الإعلامي خالد مدخلي إلى العمل مجددًا عبر شاشتها.
ونشرت العربية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للمدخلي، معلقة : ” خالد مدخلي يعود إلى طاولته ” ؛ ورحب الجماهير بعودة مدخلي إلى بيته من جديد في العربية.
وكان ” مدخلي ” منذ أيام قدم استقالته من قناة الإخبارية، وأعلن وزير الإعلام عواد بن صالح العواد قبوله للاستقالة.
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#خالد_مدخلي يعود لطاولته @khalid76#العربية pic.twitter.com/hQ0RRJ8RfZ
— قناة العربية (@AlArabiya) June 30, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة
ما في اعلامي بيقدم استقالته الا وضامن مكان جديد
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 10 ساعات
التوفيق للجميع