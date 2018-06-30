” تريزيجيه ” بصفوف إنتر ميلان خلال أيام
كشف اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي قاسم باشا التركي، اليوم السبت، عن حقيقة إنتقاله لنادي ” إنتر ميلان ” الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشرت إحدى الصحف الإيطالية، أن ” تريزيجيه ” سيصل إلى مدينة ميلانو خلال أيام، للإنضمام بصفوف إنتر ميلان.
وأشارت ” الصحيفة “، إلى وجود نية لإعارة اللاعب المصري لنادي ” بارما ” الإيطالي لمدة موسم واحد، عقب إنتقاله لإنتر ميلان.
والجدير بالذكر أن نادي ” بارما ” قد عاد للدوري الإيطالي من جديد بعد معاناة في الدرجات الأدنى.
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يوفقه يستحق كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة
لاعب خلوق ومحترم