” تريزيجيه ” بصفوف إنتر ميلان خلال أيام

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي قاسم باشا التركي، اليوم السبت، عن حقيقة إنتقاله لنادي ” إنتر ميلان ” الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت إحدى الصحف الإيطالية، أن ” تريزيجيه ” سيصل إلى مدينة ميلانو خلال أيام، للإنضمام بصفوف إنتر ميلان.

وأشارت ” الصحيفة “، إلى وجود نية لإعارة اللاعب المصري لنادي ” بارما ” الإيطالي لمدة موسم واحد، عقب إنتقاله لإنتر ميلان.

والجدير بالذكر أن نادي ” بارما ” قد عاد للدوري الإيطالي من جديد بعد معاناة في الدرجات الأدنى.