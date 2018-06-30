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” تريزيجيه ” بصفوف إنتر ميلان خلال أيام

” تريزيجيه ” بصفوف إنتر ميلان خلال أيام
نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي قاسم باشا التركي، اليوم السبت، عن حقيقة إنتقاله لنادي ” إنتر ميلان ” الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت إحدى الصحف الإيطالية، أن ” تريزيجيه ” سيصل إلى مدينة ميلانو خلال أيام، للإنضمام بصفوف إنتر ميلان.

وأشارت ” الصحيفة “، إلى وجود نية لإعارة اللاعب المصري لنادي ” بارما ” الإيطالي لمدة موسم واحد، عقب إنتقاله لإنتر ميلان.

والجدير بالذكر أن نادي ” بارما ” قد عاد للدوري الإيطالي من جديد بعد معاناة في الدرجات الأدنى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يوفقه يستحق كل خير

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة

لاعب خلوق ومحترم

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