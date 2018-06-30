بالفيديو.. مذيع يحرج نانسي عجرم لعدم تنازلها عن أجرها بمهرجان موازين مثل أحلام

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ، في ردها على مذيع بإحدى المقابلات التليفزيونية ، عن سبب عدم إقدامها على ما فعلته الفنانة أحلام بالتنازل عن أجرها في مهرجان موازين .

وقالت نانسي ، أن لكل فنان حرية التصرف، لافتة الى ان الخيار المالي ليس دائماً في يدها.

وفيما خص الإنتقادات التي طالتها بسبب إتهامها بالغرور بعد رفضها شرب الحليب الذي تمّ تقديمه لها لحظة وصولها إلى المغرب والتي هي إحدى تقاليد البلد قالت انها تعاني من حساسية من الحليب، لذا لا تشربه بتاتاً، مؤكدة انها اعتذرت بلياقة عندما قدمت اليها الضيافة التقليدية المكونة من الحليب والتمر، مكتفية بتناول التمر.