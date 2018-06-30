بالصور .. الأوروغواي تحرم البرتغال من التأهل بهدفين

ماجد محمد(صدى):

نجح منتخب الأوروغواي في التغلب على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الـ8 ببطولة كأس العالم، وذلك بمباراة التي جمعت المنتخبين اليوم بمنافسات الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.

هذا وسجل هدفي الأوروغواي اللاعب ” إدينسون كافاني ” في شباك البرتغال عن طريقة رأسية له بالدقيقة 7 من زمن الشوط الأول والهدف الأخر بالدقيقة 62، فيما رد البرتغالي ” بيبي ” بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 55.

بعد هذا الانتصار يواجه منتخب الأوروغواي منتخب فرنسا في الدور المقبل.