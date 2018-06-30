جامعة الباحة تبدأ غداً مرحلة قبول البكالوريوس

الباحة(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة, عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439-1440هـ ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الخميس 28 شوال، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد بن عمير الغامدي, أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، مبيناً أن إعلان نتائج الترشح سيكون على أربع دفعات، تبدأ من يوم الثلاثاء 04 ذي القعدة إلى يوم الأحد 16 ذي القعدة 1439هـ.