القبض على مجرم اغتصب طفلة في الثامنة ثم قتلها بالترامادول

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية، القبض على رجل ؛ إثر قتله لأبنه شقيقه التي لم تتجاوز 8 سنوات بعد أن اعتدى عليها جنسيا.

وفي التفاصيل تلقت الشرطة المصرية بحدائق القبة ، بلاغاً من تاجر بالمنطقة يفيد بوفاة ابنة شقيقه ، مُشيراً في البلاغ إلى تعرضها للاغتصاب على يد مجهول قبل مقتلها .

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات السرية، تبين كذب ادعاءات صاحب البلاغ، من خلال تناقض أقواله ، وثبتت مشاركته في الجريمة، ومعرفته بأسرارها، إلا أنه حاول المراوغة أثناء التحقيقات الأولية.

وبعد ساعات، اعترف المبلغ بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيامه باغتصاب المجني عليها، وحينما شعر بافتضاح أمره من قبل الطفلة وما تعرضت له، وضع لها كمية كبيرة من عقار “ الترامادول ” المخدر في كوب عصير، وأجبرها على تناوله، لتلفظ أنفاسها الأخيرة .