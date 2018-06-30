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القبض على مجرم اغتصب طفلة في الثامنة ثم قتلها بالترامادول

القبض على مجرم اغتصب طفلة في الثامنة ثم قتلها بالترامادول
القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية، القبض على رجل ؛ إثر قتله لأبنه شقيقه التي لم تتجاوز 8 سنوات بعد أن اعتدى عليها جنسيا.

وفي التفاصيل تلقت الشرطة المصرية بحدائق القبة ، بلاغاً من تاجر بالمنطقة يفيد بوفاة ابنة شقيقه ، مُشيراً في البلاغ إلى تعرضها للاغتصاب على يد مجهول قبل مقتلها .

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات السرية، تبين كذب ادعاءات صاحب البلاغ، من خلال تناقض أقواله ، وثبتت مشاركته في الجريمة، ومعرفته بأسرارها، إلا أنه حاول المراوغة أثناء التحقيقات الأولية.

وبعد ساعات، اعترف المبلغ بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيامه باغتصاب المجني عليها، وحينما شعر بافتضاح أمره من قبل الطفلة وما تعرضت له، وضع لها كمية كبيرة من عقار “ الترامادول ” المخدر في كوب عصير، وأجبرها على تناوله، لتلفظ أنفاسها الأخيرة .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 11 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اي نوع من الإجرام هذه الفعلة الشنيعه ,,

[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 7 ساعات

لعنة الله عليه والملائكة والناس اجمعين

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 17778 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول و لا قوة الا بالله

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