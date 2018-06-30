فرقتهم السياسة لـ 3 سنوات وأخيرًا الرحبانى يعود لفيروز

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان والموسيقي اللبناني ” زياد رحبانى ” ، على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت سنوات، معلنًا عن حفل لفيروز في العام القادم.

وأوضح ” الرحباني ” في مقابلة تلفزيونية، أنه يتواصل يوميًا مع فيروز بعد سوء تفاهم الذي وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي.

وكان ” الرحباني ” ، قد أعلن قبل ثلاث سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز وشقيقته المخرجة ريما.

وأضاف ” رحباني ” خلال لقائه، قائلًا ” عم تركب الأمور ورجع مشي الحال، قريبا جدا بيكون كل شي رجع لمكانه، عم بنجرب نحل القصة مع أختي، لأن أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية عملت عمل لفيروز كان مش كتير (موفق)، وأمي حتى ما سألتني رأيي فيه، حكيتني ورجعنا نشوف بعض وما سألتني رأيي ” .

وقال ” رحباني ” ، إنه يرى والدته الفنانة فيروز كل يوم وإنشاء الله يكون عندنا حفلة السنة الجاية ” .

وأشار ” الرحباني “، إلى أن ما وقع مع فيروز هو مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.