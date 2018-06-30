مريم رجوي: استعدوا مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالي ظهرت في إيران
قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالي ظهرت في إيران.
وأضافت في كلمة أمام المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية رجوي أنه سيتم القضاء على استبداد خامنئي، مؤكدة على أنه يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره.
وتابعت : أن تغيير النظام الإيراني في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، وإن هذا ممكن فقط على أيديكم وأيدي المقاومة الإيرانية.
فهد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله التغيير قادم بارادة الشعب الايراني على النظام الايراني الفاسد
نوير[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معك
سقوط نظام الملالي ات لا محالة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 59 دقيقة
سقوط يتلوه سقوط في نار جهنم ياملالي المجوس والخبث والنجس ,, بإذنه تعالى ,,