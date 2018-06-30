مريم رجوي: استعدوا مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالي ظهرت في إيران

طهران(صدى):

قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالي ظهرت في إيران.

وأضافت في كلمة أمام المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية رجوي أنه سيتم القضاء على استبداد خامنئي، مؤكدة على أنه يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره.

وتابعت : أن تغيير النظام الإيراني في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، وإن هذا ممكن فقط على أيديكم وأيدي المقاومة الإيرانية.