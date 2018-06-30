محافظ النماص يفتتح غداً مهرجان ” صيف النماص 1439 “

محمد بن طحيطح(صدى):

يفتتح محافظ النماص عبدالله بن عائض العجيري غداً, حفل انطلاق مهرجان ” صيف النماص 1439 ” ، بعنوان “صيف النماص ملتقانا ” ، وذلك في ملعب وساحات المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان عوض آل الشيخ, أنه يتخلل الحفل أوبريت إنشادي بعنوان ” نديمة الغيم ” ، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية، إضافة إلى فقرات فنية متنوعة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مواقع للعائلات لحضور حفل الافتتاح، في حين تُقام فعاليات الأسر المنتجة بجوار حديقة الملك عبدالله.

وأفاد أن اللجنة المنظمة تسعى إلى إبراز ما تحظى به النماص من مقومات سياحية وطبيعة خلابة وبنية تحتية متكاملة، وتلبية رغبات الزوار والأهالي من خلال إقامة فعاليات متنوعة لشرائح المجتمع كافة.