بالصور.. خطيبة رونالدو تتعرض للتحرش من قبل صديقه المغربي
أثارت مواقع صحفية برتغالية الجدل حول لقطات تم إلتقاطها لجورجينا رودريغيز حبيبة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، في المدرجات خلال مباراة البرتغال والمغرب.
وعنون ” فلاش ” أحد المواقع الصحفية البرتغالية مقال له بـ ” جورجينا تتعرض للتحرش من قبل صديق رونالدو ” .
وقال الموقع إن ” جورجينا ” صاحبة الـ 24 سنة، ظهرت محاصرة بصديق رونالدو المغربي ” أنس أوزيفي ” ؛ وبدى الاستياء على ملامحها .
وسلط الموقع الضوء على عدد من الصور التي تم التقاطها لجورجينا و أوزيفي بشكل متسلسل تعكس شعورها بالاستياء .
يجدر الإشارة إلى أن أوزيفي يعمل كوكيل لاعبين في اسبانيا من بينهم نورالدين أمرابط ، وهو من الاصدقاء المقربين لنجم ريال مدريد رونالدو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30237 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ي طير
عادي عندهم
صديق زوجي هو صديقي😂😂😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 1 ساعة
وين حق الصداقة عليك يا اخي هههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 58 دقيقة
اعوذ باالله من افعالكم الخبيثه المشينه ,,
ابو منار[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 58 دقيقة
لازم اننا نجهز الجيوش لمحاربة ذالك المتحرش الفاسق ياويله من قانون عقوبة التحرش
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30237 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذا يسمونه صديق العائلة
فلاتعطون الموضوع أكبر من حجمه😂😂😂
نهى[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 27 دقيقة
واذا كان صديق العائلة ليش هيك مغير وجهها اخي قرني ههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30237 ] نشر منذ 6 دقائق
مغيرة وجهها وتخبيه علشان ماتبي تظهر أمام الكاميرات والأضواء
ولو كانو لحالهم
كان كل شي تم على ماهو معد له
هناك في أوروبا يتركك مع زوجته
تطهون الطعام
وهو يروح ويرجع بعدين
وكل شي عندهم عادي😍😍