بالصور.. خطيبة رونالدو تتعرض للتحرش من قبل صديقه المغربي

ماجد محمد(صدى):

أثارت مواقع صحفية برتغالية الجدل حول لقطات تم إلتقاطها لجورجينا رودريغيز حبيبة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، في المدرجات خلال مباراة البرتغال والمغرب.

وعنون ” فلاش ” أحد المواقع الصحفية البرتغالية مقال له بـ ” جورجينا تتعرض للتحرش من قبل صديق رونالدو ” .

وقال الموقع إن ” جورجينا ” صاحبة الـ 24 سنة، ظهرت محاصرة بصديق رونالدو المغربي ” أنس أوزيفي ” ؛ وبدى الاستياء على ملامحها .

وسلط الموقع الضوء على عدد من الصور التي تم التقاطها لجورجينا و أوزيفي بشكل متسلسل تعكس شعورها بالاستياء .

يجدر الإشارة إلى أن أوزيفي يعمل كوكيل لاعبين في اسبانيا من بينهم نورالدين أمرابط ، وهو من الاصدقاء المقربين لنجم ريال مدريد رونالدو.