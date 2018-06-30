أمير تبوك يوجّه بسرعة مباشرة حالة يتيمة تبكي بسبب مرض أمها
وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، الشؤون الصحية في المنطقة بسرعة مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي تبلغ من العمر ١٧عاماً وتناشد علاج والدتها.
وتضمن التوجيه سرعة مباشرة الحالة وتحويلها إلى مراكز متخصصة ودراسة حالة الأسرة بالكامل والرفع بتقرير مفصل لسموه.
فهد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل الخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيها ويخليها لك يارب العالمين