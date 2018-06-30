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أمير تبوك يوجّه بسرعة مباشرة حالة يتيمة تبكي بسبب مرض أمها

أمير تبوك يوجّه بسرعة مباشرة حالة يتيمة تبكي بسبب مرض أمها
محمود البلوي(صدى):

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، الشؤون الصحية في المنطقة بسرعة مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي تبلغ من العمر ١٧عاماً وتناشد علاج والدتها.

وتضمن التوجيه سرعة مباشرة الحالة وتحويلها إلى مراكز متخصصة ودراسة حالة الأسرة بالكامل والرفع بتقرير مفصل لسموه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل الخير

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيها ويخليها لك يارب العالمين

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