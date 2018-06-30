الهلال يسعى لضم السويسري ” سيفيروفيتش ” إلى صفوفه

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر اليوم السبت، عن فتح خط مفاوضات بين إدارة نادي الهلال مع السويسري ” هاريس سيفيروفيتش ” مهاجم نادي بانفيكا البرتغالي والمنتخب السويسري، الذي يمثل منتخب بلاده بشكل أساسي في مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا.

وأوضحت ” المصادر ” ، أن المفاوضات جاءت بطلب من البرتغالي ” جورجي جيسوس ” مدرب فريق الهلال لكرة القدم، الذي وصل البارحة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

فيما بدأت الإدارة الهلال بالتفاوض مع المهاجم السويسري صاحب الـ 26 عام ليكون ضمن قائمة الاهتمامات الهلالية والتي تضم المهاجم البيروفي المخضرم ” جوريرو ” .

وأكدت ” المصادر ” ، أن دخول ” سيفيروفيتش ” في دائرة اهتمامات الهلال نتيجة لما يمتلكه المهاجم السويسري من قوة بدنية وقامة طويلة وتحكم عال في الكرة إضافة إلى كونه مهاجما يملك حسا تهديفيا مع جميع الأندية التي مثلها طوال مسيرته الحافلة في أوروبا.

ويشارك ” سيفيروفيتش ” ، في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في المونديال حيث لعب بشكل أساسي في مباراة البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابي ومباراة صربيا التي انتصرت فيها سويسرا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

والجدير بالذكر أن ” سيفيروفيتش ” ، انتقل إلى صفوف بنفيكا الموسم الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولكن لم يكن مهاجم الفريق الأساسي بل كان بديلا للهداف البرازيلي ” جوناس ” هداف الدوري البرتغالي حيث شارك سيفيروفيتش في 29 مباراة الموسم الماضي 10 مباريات منها كلاعب بديل وسجل سبع أهداف وشارك في صناعة هدفين.