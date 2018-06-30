بالصور.. رغم الصيف .. الأمطار تحول بني سعد إلى لوحة فنية رائعة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت ” بني سعد ” بمحافظة الطائف، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وحولت الأمطار ” بني سعد ” إلى لوحة فنية رائعة؛ حيث وثق عدد من المواطنين المنطقة عقب سقوط الأمطار عصر اليوم.

ووصف المتابعين عبر منصة ” تويتر ” ، الأجواء في بني سعد بأنها رائعة ؛ حيث ساهمت الأمطار في تدفق السيول.