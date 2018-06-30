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بالصور.. رغم الصيف .. الأمطار تحول بني سعد إلى لوحة فنية رائعة

بالصور.. رغم الصيف .. الأمطار تحول بني سعد إلى لوحة فنية رائعة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت ” بني سعد ” بمحافظة الطائف، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وحولت الأمطار ” بني سعد ” إلى لوحة فنية رائعة؛ حيث وثق عدد من المواطنين المنطقة عقب سقوط الأمطار عصر اليوم.

ووصف المتابعين عبر منصة ” تويتر ” ، الأجواء في بني سعد بأنها رائعة ؛ حيث ساهمت الأمطار في تدفق السيول.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله تبارك الله ,,

,, الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله تكون امطار الخير

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله تكون امطار الخير

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