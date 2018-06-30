ترامب: الملك سلمان سينقذ سوق النفط بـ 2 مليون برميل
تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم السبت، لبحث أوضاع سوق النفط.
وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تحدثت للتو مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب من المملكة زيادة إنتاج النفط، وربما بمستويات تصل إلى 2 مليون برميل لتعويض الفرق.
وأكد ترامب خلال التغريدة، على أن الملك سلمان وافق على طلبه، لإنقاذ سوق النفط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله
qlq[ عدد التعليقات: 2612 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله كريم