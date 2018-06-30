بالفيديو.. الأمطار تغطي مكة.. وتحذير لمرتادي الطرق من انعدام الرؤية

عبد العزيز القثامي(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للأتربة بطريق الساحل القديم والجديد.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق.