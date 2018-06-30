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4 زلازل تضرب خليج عدن

4 زلازل تضرب خليج عدن
فهمي محمد(صدى):

توقع مرصد الزلزال العالمي حدوث 4 موجات زلزالية متوسطة القوة، في خليج عدن، اليوم السبت.
يشهد خليج عدن، اليوم السبت، حدوث 4 موجات زلزالية متوسطة القوة، وفقًا لتوقعات مرصد الزلزال العالمي.

وقال المرصد، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الزلازل المتوقعة متوسطة القوة، وتشير المؤشرات إلى حدوثها في خليج عدن جنوب شرق المكلا في البحر ” .

وفي هذا السياق أعلن مركز الأرصاد في حضرموت عن وقوع زلازل بحرية متوسطة في سواحل المحافظة اليمنية في الساعة 4:9 فجرًا في العمق البحري بحوالي 235 كيلومترًا، بقوة 4.7 درجة، فيما جاء الثاني بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,,اللهم احم بلادنا واستر على المسلمين في كل مكان ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها ويحمي بلادنا يارب العالمين

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