صحة الرياض: اكتشاف 5 آلاف إصابة بالسكري والسمنة والضغط

محمد السعران(صدى):

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمنطقة الرياض عن اكتشافها ما يقارب من خمسة آلاف حالة مصابة بالسكري والسمنة والضغط، خلال حملة ” لنمشي في رمضان ” ، التي نفذت خلال شهر رمضان الماضي بناء على توجيهات المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري وبإشراف من مساعد المدير العام للصحة العامة د أميره الرصيص.

وأفادت صحة الرياض بأن تلك الحالات لم تكن تعلم بإصابتها بهذه الأمراض، مبينة أن عدد الحالات المكتشفة لمرضى السمنة بلغ 1727 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة لمرضى الضغط 1403 حالات، بينما بلغ عدد الحالات المشتبهة لداء السكري 1850 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المفحوصين بالكشف المبكر خلال الفعالية التي استمرت عشرين يوما في رمضان بلغ 42435 شخصا، موضحة أن عدد الحالات المكتشفة لما قبل السكري بلغ 2019 حالة، مقابل 1306 حالات مكتشفة لمرضى ما قبل الضغط، و2798 حالة مكتشفة بزيادة الوزن، لافتة إلى أنه تم تحويل 1910 حالات للمستشفيات.

وذكرت صحة الرياض أنه تم تنفيذ نحو 954 فعالية ضمن حملة ” لنمشي في رمضان ” ، منها 302 فعالية للمشي، و645 فعالية في المساجد، مشيرة إلى أنه تم توعية 305133 خلال الفعاليات التي أطلقتها بهدف التوعية بفوائد المشي على صحة الإنسان، ونشر ثقافة المشي بين جميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم ورفع مستوى الوعي الصحي والرياضي بين فئات المجتمع.

ولفتت إلى أن عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الرياض تجاوبوا مع الحملة، التي اشتملت على الكشف المبكر عن السكر والضغط والسمنة.