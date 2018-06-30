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بعد خروجه من المونديال.. لاعب عربي يدهس شخص في روسيا

بعد خروجه من المونديال.. لاعب عربي يدهس شخص في روسيا
ماجد محمد(صدى):

تسبب اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، في حادث ” مميت ” ؛ عقب خروج منتخب بلاده من مونديال روسيا في مقاطعة جيلز.

وفي هذا السياق قال مصدر أمني مسؤول في مراكش المغربية، إن ” حارث ” هو من أرتكب الحادث الذي راح ضحيته شاب يبلغ 28 عامَا، وليس شقيقه صاحب الـ 14 عامَا.

ولفت إلى أن النيابة العامة تحفظت على جواز سفر لاعب وسط شالكه الألماني ” حارث ” ، مع إخلاء سبيله لتوفر جميع الضمانات.

وفي التفاصيل وقع الحادث ؛ خلال سباق وتدافع بين حارث وسيارتين أخريين، وتفاجأ حارث بالضحية صاحب الـ28 عاما والذي كان يعبر الشارع، وفشل في تفاديه، وفقا لـ ” هسبريس ” .

وكان ” حارث ” شارك مع المنتخب المغربي في مواجهة إيران في إطار منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا قضاء وقدر مو قصده

[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون بعونه ,,

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