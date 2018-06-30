بعد خروجه من المونديال.. لاعب عربي يدهس شخص في روسيا
تسبب اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، في حادث ” مميت ” ؛ عقب خروج منتخب بلاده من مونديال روسيا في مقاطعة جيلز.
وفي هذا السياق قال مصدر أمني مسؤول في مراكش المغربية، إن ” حارث ” هو من أرتكب الحادث الذي راح ضحيته شاب يبلغ 28 عامَا، وليس شقيقه صاحب الـ 14 عامَا.
ولفت إلى أن النيابة العامة تحفظت على جواز سفر لاعب وسط شالكه الألماني ” حارث ” ، مع إخلاء سبيله لتوفر جميع الضمانات.
وفي التفاصيل وقع الحادث ؛ خلال سباق وتدافع بين حارث وسيارتين أخريين، وتفاجأ حارث بالضحية صاحب الـ28 عاما والذي كان يعبر الشارع، وفشل في تفاديه، وفقا لـ ” هسبريس ” .
وكان ” حارث ” شارك مع المنتخب المغربي في مواجهة إيران في إطار منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.
فهد[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله
فيصل[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا قضاء وقدر مو قصده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49503 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون بعونه ,,