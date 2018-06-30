بالصور.. أول ظهور لـ ” أودي A4 2019 المحسنة ” واختلافاتها على الموديل السابق

برلين(صدى):

ظهرت أودي A4 في عام 1994 لأول مرة وهي الآن في جيلها الخامس وهي تعتبر من أفضل وأهم سيارات الشركة الألمانية والجيل الأخير من السيارة المدمجة السيدان تواجد منذ عام 2015 وكموديل 2019 فقد قررت أودي تحديث السيارة. وحملت السيارة تحسينات في التصميم ولكنها غير واضحة بدرجة كبيرة وتشمل التغييرات فتحات تهوية محاطة باطارات بشكل خاص ولمسات من الألومنيوم .

كما توفر باقة S Line الخارجية للسيارة صادمين رياضيين وتصميم مميز مع شبكة تهوية خاصة بفتحات مثل شكل خلية النحل . وتتميز الشبكة باطار منفرد مع قضبان 3D مع شفرة للصادم الأمامي ومخرجي عادم في الخلف ومشتت أيروديناميكية صغير في الخلف كذلك.

وتتراوح عجلات السيارة بين 16 الي 19 بوصة وستحمل نسخة S line competition لمسات باللون الفضي سيلينيتي واسبويلر خلفي RS في نسخ أفانت من السيارة مع طلاء أزرق تيربو وعجلات أودي سبورت 19 بوصة ومكابح حمراء اللون وتعليق رياضي ومصابيح أمامية ليد.

أما مقصورة السيارة في النسخة السابقة فتختلف عن النسخة القياسية بلمسات كربونية RS وفرش جلدي جزئي أسود للمقاعد والفرش رياضي وعجلة قيادة متعددة المهام من 3 أذرع وخيارات مختلفة للفرش للمقاعد تشمل الأحمر ماجما . وستبدأ مبيعات السيارة السيدان والأفانت في الربع الثالث من 2018 في ألمانيا .