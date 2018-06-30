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التعليم تدعو 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة

التعليم تدعو 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم أنها ستدعو بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة، بدء من يوم الإثنين المقبل.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنها أعلنت عن أسماء المرشحين مبدئيًا عبر بوابتها الرسمية هنـــا..


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة

موفقين ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة

ان شاء الله خير باذن الله ويكون فتحة خير ونجاح لجميع

[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 11 ساعة

بالتوفيق للجميع إن شاء الله..

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 11 ساعة

4622 متقدمًا
والله كنا بنتمنى عدد اكبر من ذلك بالتوفيق لهم

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 11 ساعة

والله يا اخ نوير العدد معقول ما في شئ
بالعكس انا اراه عدد كبير وجدا مناسب

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 11 ساعة

معك حق اخي ابو طيف العدد معقول المهم هو ان يكون توظيفهم في اطار احتياج ويضيفون للمؤسسة

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة

مبارك للمرشحين وعقبال كل من يبحث عن عمل ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة

انا بقصد ان يفتح ابواب تشمل عدد اكبر مو بالضرورة ها القسم او ها الوظيفة
يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يبارك للجميع ويوفقه لكل الخير
جميعنا نتمنى حل مشكلات العمل بالمملكة والقضاء على البطالة

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 11 ساعة

والله ملف العمل يحتاج إلى كثير من الجهد حتى تحل مشكلاته

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