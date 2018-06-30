التعليم تدعو 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم أنها ستدعو بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة، بدء من يوم الإثنين المقبل.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنها أعلنت عن أسماء المرشحين مبدئيًا عبر بوابتها الرسمية هنـــا..