التعليم تدعو 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة
أعلنت وزارة التعليم أنها ستدعو بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 4622 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة، بدء من يوم الإثنين المقبل.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنها أعلنت عن أسماء المرشحين مبدئيًا عبر بوابتها الرسمية هنـــا..
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 11 ساعة
موفقين ان شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 11 ساعة
ان شاء الله خير باذن الله ويكون فتحة خير ونجاح لجميع
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 11 ساعة
بالتوفيق للجميع إن شاء الله..
نوير[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 11 ساعة
4622 متقدمًا
والله كنا بنتمنى عدد اكبر من ذلك بالتوفيق لهم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 11 ساعة
والله يا اخ نوير العدد معقول ما في شئ
بالعكس انا اراه عدد كبير وجدا مناسب
الجوهرة[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 11 ساعة
معك حق اخي ابو طيف العدد معقول المهم هو ان يكون توظيفهم في اطار احتياج ويضيفون للمؤسسة
نهى[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة
مبارك للمرشحين وعقبال كل من يبحث عن عمل ان شاء الله
نوير[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 11 ساعة
انا بقصد ان يفتح ابواب تشمل عدد اكبر مو بالضرورة ها القسم او ها الوظيفة
يعطيكم العافية
مليكة[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يبارك للجميع ويوفقه لكل الخير
جميعنا نتمنى حل مشكلات العمل بالمملكة والقضاء على البطالة
تركي[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 11 ساعة
والله ملف العمل يحتاج إلى كثير من الجهد حتى تحل مشكلاته
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 8 ساعات
موفقين ان شاء الله