محتار وش يشتري سيارة للوالدة

الأحد 1
يوليو
ههههههههههههههههههههه ,,
,, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
,, ابداً انا بلغني التحذير ، وابشر ماني من اهل تلك الديار .. يعني كاراح تشوفني هناك ,,
,, ياحبيبتي ياالوالده ,, الا قل لي هي تقدر تشوف طريقها ………..؟
ههههههههههه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
,, ابداً انا بلغني التحذير ، وابشر ماني من اهل تلك الديار .. يعني كاراح تشوفني هناك ,,
,, ياحبيبتي ياالوالده ,, الا قل لي هي تقدر تشوف طريقها ………..؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههه