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  3. محتار وش يشتري سيارة للوالدة

محتار وش يشتري سيارة للوالدة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 13 ساعة

ههههههههههههههههههههه ,,

,, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,

,, ابداً انا بلغني التحذير ، وابشر ماني من اهل تلك الديار .. يعني كاراح تشوفني هناك ,,

,, ياحبيبتي ياالوالده ,, الا قل لي هي تقدر تشوف طريقها ………..؟

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