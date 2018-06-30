بالفيديو.. طبيب فرنسي يبتكر ” حيلة ” لمتابعة مباراة فرنسا والأرجنتين خلال زفافه
يتصادف اليوم حفل زفاف طبيب فرنسي مع مباراة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين؛ ليقع ” الطبيب ” العاشق لكرة القدم في معضلة كبيرة، حيث سيكون عليه متابعة المبارة دون اللجوء إلى هاتفه؛ لذا لجأ الطبيب لأحد ” الحيل ” ؛ ليتمكن من متابعة المباراة دون معرفة أحد.
وعن هذا قال ” الطبيب ” : ” إنه نوع من الاعتقال؛ لأنه سوف يكون لقاء كبير أمام الأرجنتين؛ لذلك ولكي أتمكن من متابعة المباراة، اتفقت مع أحد المدعوين للزفاف على بعض الإشارات التي أتمكن من خلالها من معرفة ما إذا كانت المباراة تسير بشكل جيد أم لا ” .
وعن الحيلة أضاف: ” إذا لمسوا كتفي يعني أن الأمور تسير بشكل سئ، أما إذا لمسوا ركبتي يعني أن الأمور تسير بشكل جيد؛ وبالتالي أتمكن من متابعة المباراة دون أن يعلم أحد بما يجري ” .
شجون[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههههههههههههههههه هذا مجنون هذه المباراه اهم من زواجه !!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 14 ساعة
ذكي هذا الشاب وشكله مولع بالكوره هههههههههههه
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 14 ساعة
أكيـد سيخلعون كتفك…فرنسا لـن تذهب بعيـدا بهذا المستـوى المهـلهل😥😥😥😥
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3381 ] نشر منذ 12 ساعة
افرح فرحتان اكيد كسروا ركبتك فقد فازت فرنسا 4 و اقصت الارجنتين 3
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب ,,