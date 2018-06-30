بالصور.. إغلاق محلات مخالفة ومصادرة 200 كيلوجرام من الدواجن واللحوم الفاسدة بجازان

تركي السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في بلدية أحد المسارحة بمنطقة جازان، اليوم السبت، عن إغلاق عدد من المحلات بالمنطقة، بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية، ومصادرة الأدوات المستخدمة للطهي غير الصالحة، مع تطبيق اللوائح والجزاءات البلدية بحقهم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن البلدية صادرت 200 كيلو من الدواجن والأسماك واللحوم الفاسدة، وذلك خلال حملة شاملة نفذتها البلدية، ضمن برنامج ” غذاؤكم أمانة ” ، التي أطلقته ” الشؤون البلدية ” .