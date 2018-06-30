نشطاء يرفضون بيان الكهرباء: تقليدي وخارج التغطية

حمود العنزي(صدى):

هاجم مواطنون بيان شركة الكهرباء، الذي أصدرته عقب الرفض الواسع لفواتيرها عالية القيمة هذا الشهر؛ حيث قال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن تبريرات البيان بارتفاع الفواتير لا تمت للحقيقة بصلة، إذ بررت الشركة لاستخدامات المكيفات خلال فصل الصيف بينما ذات الصيف وذات المكيفات العام الماضي موجودة ولم يشهد المشتركون هذه الزيادة الجنونية في الفواتير.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان ” فاتورة الكهرباء ” والذي عبروا من خلاله عن استياءهم من البيان الخاص بشركة الكهرباء؛ حيث كتب الكاتب الصحافي هاني الظاهري، عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” قائلًا: ” من الواضح أن الشركة السعودية للكهرباء تفتقر لكادر محترف قادر على إدارة الأزمات ” .

وأضاف ” الظاهري ” : ” الشركة تمر بأزمة كبيرة وحقيقية بسبب فاتورة الكهرباء ومع ذلك تصريح مسؤولها الإعلامي لا يقدم شيئا.. والبيان الصادر عنها تقليدي وخارج التغطية.. هذه أمور تفاقم الأزمة أكثر ” .

ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحامي عبدالرحمن اللاحم: ” ‏إن المبالغ غير منطقية ولا علاقة لها بفصل الصيف والخريف.. هناك مشكلة كبيرة والشركة مو راضين يعترفوا فيها ” ؛ فيما قال المستشار الإعلامي حمد المنيف: ” إن بيان الكهرباء وتبريره غير مقنع، هناك أكثر من ربع مليون تغريدة رفضت البيان فهل يعقل أن ربع المليون على خطأ والشركة على صواب ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إن المجلس سيخاطب محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، غدًا الأحد، للتحقق من أسباب الارتفاع الذي طرأ مؤخرًا على فواتير الكهرباء.