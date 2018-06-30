بالصور.. سندكم التطوعي: يرشد الزوار ويوصل التائهين

محمد بن طحيطح(صدى):

لم يقتصر فريق سندكم التطوعي، عمله في الحفاظ على المقدرات الوطنية كالمنتزهات، أو دعم الجهود الأمنية والبيئية لضمان حسن استخدام المنتزهات من قبل زوار منطقة عسير ، بل تعددت جهودهم في إرشاد الزوار وإيصال التائهين وبالذات من صغار السن ” الأطفال ” لذويهم .

وقامت فرق سندكم من المتطوعين والذين تم تقسيهم إلى أربعة مجموعات موزعين على عدد من المتنزهات السياحية بمنطقة عسير “السوده ، أبها ، الشعف والحبلة ” ، بمباشرة عدد من حالات العثور على عدد من الأطفال التائهين وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الأمنية ، حيث يقومون بتمرير البلاغ لغرفة العمليات المشتركة ، ليقوم فريق أمني مع فريق سندكم بالبحث على أسرة الطفل وإيصال الطفل لذويه ، وسط عناية كاملة بالطفل منذ وقت العثور عليه حتى تسليمه.

ومن المعروف بأن فريق سندكم التطوعي نتاج أكثر من 16 جهة حكومية بمنطقة عسير ويضم قرابة 400 متطوعة ومتطوع ، كما يأتي ضمن مبادرة مجتمعية رسمية ، وترتكز مبادرة “سندكم “في ميثاقها على تعاليم ديننا الحنيف وانطلاقاً من مبدأ تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية وبما يحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠, بزيادة عدد المتطوعين من ١١ الف إلى مليون متطوع في عام ٢٠٣٠م.

كما باشر فريق سندكم حالات إرشاد الزوار لوجهاتهم الصحيحة بعد أن ظلوا الطريق ، وقاموا بتوزيع العديد من الخرائط .

وكان الفريق المختار والمقدر بـ ٤٠٠ متطوع قد خضعوا لبرنامج تأهيلي مركز تم إعداده خصيصا لهم ، في العديد من الجوانب والأساسيات الذي يحتاج اهم عملهم والذي يستمر لنهاية الموسم السياحي .

الجدير بالذكر أن فريق سندكم والذي يعتبر الأضخم من نوعه ،جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير .