مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث دهس بحائل
شهد طريق ” حائل – القصيم ” حادث دهس بالقرب من محافظة ” الشنان ” ؛ أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس.
وبالتطرق لتفاصيل الحادث، كان مجموعة عمالة من شرق آسيا يقفون بجوار حافلة متعطلة، قبل أن تأتي ” دينا ” يقودها شخص من جنسية عربية وتدهسهم.
يُذكر أن الجاني هرب مباشرة من موقع الحادث فور وقوعه، إلا أن مرور ” الشنان ” تمكن من ضبطه خلال ساعات.
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوه الا باالله
ماجد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحم من مات ويشفي المصابين ياااارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا اله الا الله الله يرحمه ويغفرله , أمين