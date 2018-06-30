مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث دهس بحائل

علي العنزي(صدى):

شهد طريق ” حائل – القصيم ” حادث دهس بالقرب من محافظة ” الشنان ” ؛ أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، كان مجموعة عمالة من شرق آسيا يقفون بجوار حافلة متعطلة، قبل أن تأتي ” دينا ” يقودها شخص من جنسية عربية وتدهسهم.

يُذكر أن الجاني هرب مباشرة من موقع الحادث فور وقوعه، إلا أن مرور ” الشنان ” تمكن من ضبطه خلال ساعات.