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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث دهس بحائل

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث دهس بحائل
علي العنزي(صدى):

شهد طريق ” حائل – القصيم ” حادث دهس بالقرب من محافظة ” الشنان ” ؛ أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، كان مجموعة عمالة من شرق آسيا يقفون بجوار حافلة متعطلة، قبل أن تأتي ” دينا ” يقودها شخص من جنسية عربية وتدهسهم.

يُذكر أن الجاني هرب مباشرة من موقع الحادث فور وقوعه، إلا أن مرور ” الشنان ” تمكن من ضبطه خلال ساعات.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 57 دقيقة

لا حول ولا قوه الا باالله

[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يرحم من مات ويشفي المصابين ياااارب

[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 56 دقيقة

لا اله الا الله الله يرحمه ويغفرله , أمين

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