طفل يعبر بحر الشمال بمفرده في وقت قياسي

باريس(صدى):

نجح طفل فرنسي يبلغ 12 عامًا من العمر، في عبور بحر الشمال باستخدام قاربًا شراعيًا مخصصًا لشخص واحد في وقت قياسي.

وتمكن الطفل توم غورون، من عبور بحر الشمال في أقل من 15 ساعة، حيث قطع في رحلته مسافة امتدت من جزيرة آيل أوف وايت بالمملكة المتحدة وحتى تشيربورغ في شمال فرنسا.

يذكر أن هذه الجزيرة يبلغ طولها 96.56 كيلومتر في زمن قدره أربع عشرة ساعة وعشرون دقيقة، أي أنه كان يبحر بسرعة 4.19 ميل بحري أو نحو 7.76 كيلومتر في الساعة.