فيديو مروع للحظة خروج مراهق من طائرة مشتعلة أودت بحياة والديه

واشنطن(صدى):

خرج مراهق من حطام طائرة مشتعلة أدت إلى مقتل والديه.

كانت الطائرة ذات المحرك الواحد في طريقها إلى مطار قريب في ديترويت عندما كانت تحلق فوق الأشجار وتحطمت بالقرب من بعض المنازل.

وقبل لحظات من الحادث، أبلغ الطيار عن وجود مشكلات في محركات الهبوط والوقود، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأظهرت اللقطات الطائرة الصغيرة بعد اشتعال النيران فيها، حيث أدى الحادث إلى قتل جريج وزوجته في الحادث، بينما نجا ابنهما المراهق البالغ من العمر 17 عاما، وتم تصويره وهو يخرج من وسط الحطام.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى وعولج من حروق شديدة ولا يزال في حالة حرجة.