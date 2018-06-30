أمير عسير يرعى حفل افتتاح ⁧‫مهرجان أبها يجمعنا‬⁩ غدا بالساحة الشعبية

محمد بن طحيطح(صدى):

‏يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء غدا الأحد، حفل افتتاح ⁧‫مهرجان أبها يجمعنا‬⁩ بالساحة الشعبية بمدينة أبها.

وسيبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد الشهري بمسيرة كرنفالية، ثم فقرتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني، ثم أوبريت غنائي بعنوان (يا ليت أبوتركي يشوف)، كلمات ورؤية فلكلورية الشاعر عبدالله الشريف، تنفيذ الألحان والموسيقى عبدالله القرني، توزيع الموسيقار عمرو عبدالعزيز، التنفيذ الموسيقي مجموعة تقاسيم المشرق، أداء الفنانين نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، رؤية وإخراج فيصل يماني، على أن يختتم الحفل الذي سيدعم بالأعمال الفنية واستخدام أحدث أنواع التقنية والعروض المرئية فيها بعروض الألعاب النارية.

يذكر أن الأوبريت نفذ وسجل ما بين القاهرة وجدة، ويحتوي ٤ لوحات تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتداد المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، بينما تولى العمل الموسيقي الصف الأول من الموسيقيين المصريين عبر ٢٢ آلة موسيقية.

ويشتمل مقر حفل الافتتاح على أماكن مخصصة للعائلات‫.