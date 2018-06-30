تفاصيل ضبط مليون و300 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحديثًا بآخر تطورات الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الوزارة، بلوغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 1319591 مخالفًا، منهم 984200 مخالف لنظام الإقامة، و106403 لنظام أمن الحدود، و228988 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 20095 شخصًا، منهم 53% يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 851 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، بينما وصل إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين إلى2209 شخصًا، منهم 431 مواطنًا.

وتم تنفيذ عقوبة فورية بحق 230034 مخالفًا، وإحالة 184110 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، وإحالة 232435 مخالفًا لاستقبال حجوزات سفر، وترحيل 337703 مخالفًا.