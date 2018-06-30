وكيل إمارة يضطر لاصطحاب زوجته لدخول منتزه بعد منعه لأكثر من مرة
اضطر الدكتور عقاب اللويحق، وكيل إمارة منطقة الباحة، إلى اصطحاب زوجته معه للدخول إلى أحد المنتزهات السياحية بعد منعه أكثر من مرة الدخول وحده.
وقال ” اللويحق ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” بعد منعي من أكثر من مرة حراسات المنتزهات تفسر الشباب بالرجل لوحده حتى ولو أنه متجاوز الـ60 عامًا فاضطررت وأنا على باب الــ60 عاما ووكيلاً للإمارة اصطحاب زوجتي معي لكي لا أمنع وانجز مهمتي رغم أنني استطيع اكشف شخصيتي وأدخل لكن ينتفي المقصد من الزيارة و لا أريد ان أجادل حارسا منفذاً ” .
وأضاف : منع الشباب من دخول المنتزهات.. في غياب البديل.. أمر مؤلم شاهدته على أرض الواقع… لماذا؟.
المحافظه على الآداب العامة والنظام مسؤولية مشتركة ..فلماذا المنع أن فعّلت المراقبة والمحاسبة والمتابعة.. شبابنا في المنطقة مدركين لأنظمة التواجد داخل المنتزهات.. فقط يحتاجون للثقه.وهم أهل لذلك .
يذكر أن الدكتور اللويحق لا زال يقوم بدور المتسوِّق الخفي منذُ صدر قرار عمله وكيلاً لإمارة منطقة الباحة منذ أشهر.
مغرد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 16 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله معقوله لا لا لا ما اصدق
طلال[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 15 ساعة
بعد دخول العوائل للملاعب وقياده المراءة للسياره ليش يتم منع وفصل العزاب من المنتزهات اعملو قوانين وانظمه مثلها مثل الملاعب وغير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 15 ساعة
مافيهاشي العوايل لهم مكان مخصص الشباب العزاب يخصصون لهم مكان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30052 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه عادي اخذها معك تتنزه
اقول وربي انهم يشبون من فوق الشبك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههه ,,
,, النظام يمشي على الجميع ,, والنظام احق ان يتبع ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 15 ساعة
اجل رايح تهوذل لحالك وتبيهم يدخلونك ..
.. لا ويقول منعوني اكثر من مره ، يعني عنيد وراسك يابس ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 14 ساعة
الشباب أغلبهم مزعج للعوائل ومدمر للبيئة بسيارته الا ماندر من الشباب المتربين على حسن الخلق والمرجلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30260 ] نشر منذ 13 ساعة
حتى الحراسات الأمنية تحتاج واسطة
إذا يعرفونك دخلوك
هذا مشاهد🤔