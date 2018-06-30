وكيل إمارة يضطر لاصطحاب زوجته لدخول منتزه بعد منعه لأكثر من مرة

إبرهيم الزهراني(صدى):

اضطر الدكتور عقاب اللويحق، وكيل إمارة منطقة الباحة، إلى اصطحاب زوجته معه للدخول إلى أحد المنتزهات السياحية بعد منعه أكثر من مرة الدخول وحده.

وقال ” اللويحق ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” بعد منعي من أكثر من مرة حراسات المنتزهات تفسر الشباب بالرجل لوحده حتى ولو أنه متجاوز الـ60 عامًا فاضطررت وأنا على باب الــ60 عاما ووكيلاً للإمارة اصطحاب زوجتي معي لكي لا أمنع وانجز مهمتي رغم أنني استطيع اكشف شخصيتي وأدخل لكن ينتفي المقصد من الزيارة و لا أريد ان أجادل حارسا منفذاً ” .

وأضاف : منع الشباب من دخول المنتزهات.. في غياب البديل.. أمر مؤلم شاهدته على أرض الواقع… لماذا؟.

المحافظه على الآداب العامة والنظام مسؤولية مشتركة ..فلماذا المنع أن فعّلت المراقبة والمحاسبة والمتابعة.. شبابنا في المنطقة مدركين لأنظمة التواجد داخل المنتزهات.. فقط يحتاجون للثقه.وهم أهل لذلك .

يذكر أن الدكتور اللويحق لا زال يقوم بدور المتسوِّق الخفي منذُ صدر قرار عمله وكيلاً لإمارة منطقة الباحة منذ أشهر.