” التعليم ” تشكل لجنة جديدة للإشراف على برامجها ومشروعاتها

حمود العنزي(صدى):

شكلت وزارة التعليم لجنة إشرافية على البرامج والمشروعات التعليمية برئاسة وكيل الوزارة لتعليم البنين، ووكيل الوزارة لتعليم البنات نائبًا للرئيس، مديرعام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، مديرعام التعليم بمنطقة الباحة، مديرعام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، مدير التعليم بمحافظة القنفذة، مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، مديري عام الإشراف التربوي (بنين، بنات)، مديري عام التوجيه والارشاد (بنين وبنات)، ومديري عام النشاط الطلابي (بنين، بنات).

وتعد مهام اللجنة هي حصر البرامج والمشروعات التي تنظمها قطاعات الوزارة، أو تشارك في تنفيذها داخل الوزارة وخارجها في مختلف المجالات التعليمية، لدراستها بما يحقق المزيد من التنسيق والتكامل فيما بينها، كما تشمل إعداد إطار عام لتنظيم البرامج والمشروعات التعليمية التي تنفذها قطاعات الوزارة أو إدارات التعليم أو تشارك في تنفيذها.

وذلك بالإضافة إلى، تنظيم إطار زمني سنوي لتعميم هذه البرامج والمشروعات قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، بما يمكن إدارات التعليم ومدارسها للإعداد والتخطيط المبكر لبرامجها ولتحقيق التنسيق والتكامل في تنفيذها وللحد من كثرة التعاميم الصادرة للميدان التربوي بشأن المشاركة فيها، وتقديم تصور مقترح لمنظومة تقنية لتوثيق البرامج والمشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة وإداراتها وللإشراف العام على تنظيمها ومتابعتها ولإصدار التقارير السنوية لمنجزاتها وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لدى الوزارة.