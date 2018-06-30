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الفنانين التشكيليين والفنانات يقيمون معرض للفنون التشكيلية بالنماص

الفنانين التشكيليين والفنانات يقيمون معرض للفنون التشكيلية بالنماص
محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن ملتقى صيف النماص 39 يشارك مجموعه من الفنانين التشكيليين والفنانات باقامة معرض للفنون التشكيلية بقيادة الفنان التشكيلي الاستاذ/ عبدالله البارقي، واقامة ورشة عمل رسم لايف ويحضى المعرض بمشاركة جمعية ” جستر ” بالمنطقة الجنوبيه لذوي الإعاقة والنماص خاصه تحت اشراف االفنان الاستاذ احمد مديني ال ملفي المفوض من الجمعيه في استقبال مشاركتهم في المرسم الحر المخصص لهم في يوم الافتتاح الاحد١٧-١٠-١٤٣٨هـ تحت رعايه محافظ النماص الاستاذ عبدالله عايض العجيري والمشرف العام على الفعاليات والأنشطة الاستاذ عارف جمعان.


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