الفنانين التشكيليين والفنانات يقيمون معرض للفنون التشكيلية بالنماص

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن ملتقى صيف النماص 39 يشارك مجموعه من الفنانين التشكيليين والفنانات باقامة معرض للفنون التشكيلية بقيادة الفنان التشكيلي الاستاذ/ عبدالله البارقي، واقامة ورشة عمل رسم لايف ويحضى المعرض بمشاركة جمعية ” جستر ” بالمنطقة الجنوبيه لذوي الإعاقة والنماص خاصه تحت اشراف االفنان الاستاذ احمد مديني ال ملفي المفوض من الجمعيه في استقبال مشاركتهم في المرسم الحر المخصص لهم في يوم الافتتاح الاحد١٧-١٠-١٤٣٨هـ تحت رعايه محافظ النماص الاستاذ عبدالله عايض العجيري والمشرف العام على الفعاليات والأنشطة الاستاذ عارف جمعان.