” فلكية جدة ” : سماء المملكة ستشهد ظاهرة تستحق التصوير الفوتوغرافي اليوم

جدة(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد مساء اليوم السبت 30 يونيو 2018م، وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في قبة السماء، في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه الظاهرة تعد فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي مساء اليوم، مبينًا أن القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضعة ساعات.

وأشار ” أبو زاهرة ” ، إلى أنه سيلاحظ أن المريخ أصبح الأن في غاية اللمعان، لافتًا إلى أن هذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب.

فيما أكد رئيس ” فلكية جدة ” ، أنه اعتبارًا من مطلع يوليو، سيكون لمعان المريخ حوالي 8 مرات لمعان زحل، ومع نهاية الشهر، سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ 15 مرة لمعان زحل.