بيجو بارتنر وسيتروين برلينجو وأوبل كومبو 2019 ينطلقون بصورة رسمية

متابعات(صدى):

بشخصية مستقلة وعملية متقاربة, كشفت مجموعة بيجو سيتروين عن النسخ الفان التجارية من موديلات سيتروين برلينجو وبيجو باتنر وأوبل كومبو مع تغييرات مميزة في التصميم داخل وخارج السيارة مع مزيد من العملية أكثر من السابق. والبداية مع بيجو بارتنر التي حصلت على نظام i-Cockpit الذي يوفر رؤية ووضوح عالي بفضل كاميرا بجانب مرآة الراكب الأمامي وأخرى فوق الأبواب الخلفية وتعرض الصورة من الكاميرات على شاشة تاتش 5 بوصة .

وتتمتع السيارة بوحدات اضاءة ليد تضيء في حال وصول الحمولة في السيارة الي نسبة 90% من المسموح به ويتحول الضوء للأصفر في حال تجاوز الحمولة القياسية للسيارة مع تحذير في لوحة القيادة ويبلغ طول السيارة 4.4 متر مع امكانية استخدام طول بواقع 1.81 متر وهناك نسخة من السيارة بطول 4.75 متر توفر أحمال بطول 2.16 للراغبين في تحميل أطوال اضافية.

وتختلف الحمولة المقررة بين 650 و1000 كجم اعتماد على نسخة بارتنر المختارة والنسخة الأكثر كفاءة من السيارة تصل حمولتها الي 600 كجم. وتبدا مبيعات السيارة المطورة في الأسواق الدولية من نوفمبر المقبل.

أما سيتروين برلينجو التي تأتي في جيلها الثالث فتأتي بنفس الأطوال السابقة مع حمولة 1000 كجم بحد أقصى كما تتوفر في نسختي WorkerوDriver مع خلوص ارضي مختلف وتجهيزات مختلفة وحماية للمحرك كما تتوفر السيارة في صورة Crew Cab تتسع لخمسة ركاب في الأمام والخلف ونسخة Extenso Cab التي تستوعب 3 ركاب.

ويتوفر للسيارة 20 نظام لمساعدة السائق مع مثبت سرعة قابل للتكيف وخاصية توقف وشاشة بيانات على الزجاج الامامي وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول وستبدا مبيعات السيارة بحلول نهاية العام.

اما السيارة الثالثة أوبل كومبو فهي في الجيل الخامس منها وتأتي في نسخة عادية وطويلة كما في باقي نسخ الاصدارين السابقين مع نفس الحمولة 1000 كجم بحد أقصى مع باقة من نظم الامان وتكنولوجيا مساعدة السائق. وستبدأ مبيعات السيارة في سبتمبر المقبل .