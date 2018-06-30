بالصور.. وصول الإسباني ” رواناو ” إلى جدة بعد انضمامه للأهلي
شهدت مدينة جدة، صباح اليوم السبت، وصول اللاعب المحترف الإسباني أليكسيس رواناو، لانضمامه للنادي الأهلي بعد تعاقده معه الأسبوع الماضي.
وأظهرت عدة صور، نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وصول اللاعب إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة، ليبدأ رحلته الجديدة مع النادي الأهلي.
جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قد أعلن عن وصول المحترف الأسباني أليكسيس رواناو، صباح اليوم السبت، وذلك بعد أن وقّع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة موسمين مقبلين، قادمًا من ديبورتيفو الافيس الإسباني.
طلال[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 11 دقيقة
أصدق عبارة ” الأهلي عدو نفسه ” نستغني عن قائد دفاع إستراليا مارك ميليغان ، ونجلب هذا المدافع المغمور هذا ما يُسمى بـ ” سوء المنقلب ” !!
ماجد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 10 دقائق
ارحلي يا ادارة النفيعي افشل ادارة بتاريخ الاهلي بعد الادارة السابقه والكتاب واضح من عنوانه موسم دمار للاهلي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 9 دقائق
شايفين الوشوم الي متوزعه ف ذَا الكافر هاذي خريطة الشوارع الي بتصير ف دفاعنا ..🙂✋🏻