بالصور.. وصول الإسباني ” رواناو ” إلى جدة بعد انضمامه للأهلي

نواف السالم(صدى):

شهدت مدينة جدة، صباح اليوم السبت، وصول اللاعب المحترف الإسباني أليكسيس رواناو، لانضمامه للنادي الأهلي بعد تعاقده معه الأسبوع الماضي.

وأظهرت عدة صور، نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وصول اللاعب إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة، ليبدأ رحلته الجديدة مع النادي الأهلي.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قد أعلن عن وصول المحترف الأسباني أليكسيس رواناو، صباح اليوم السبت، وذلك بعد أن وقّع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة موسمين مقبلين، قادمًا من ديبورتيفو الافيس الإسباني.