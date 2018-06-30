التحالف يحبط محاولة هجوم من الحوثيين بزوارق صيد بالبحر الأحمر

سعيد العجل(صدى):

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة هجوم وشيك من مليشيا الحوثي الإرهابية بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر.

وأكد التحالف، أنه تم الاستيلاء على القوارب المعادية وتحمل رشاش ثقيل وعدد من الار بي جي والصواريخ المحمولة.

وأشار إلى أنه تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بالإضافة إلى تواجد عدد ٦ سفن بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وعدد ٨ سفن بالانتظار للدخول، و تواجد سفينة بميناء الصليف وسفينة بالانتظار لدخول الميناء.