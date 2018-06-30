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التحالف يحبط محاولة هجوم من الحوثيين بزوارق صيد بالبحر الأحمر

التحالف يحبط محاولة هجوم من الحوثيين بزوارق صيد بالبحر الأحمر
سعيد العجل(صدى):

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة هجوم وشيك من مليشيا الحوثي الإرهابية بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر.

وأكد التحالف، أنه تم الاستيلاء على القوارب المعادية وتحمل رشاش ثقيل وعدد من الار بي جي والصواريخ المحمولة.

وأشار إلى أنه تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بالإضافة إلى تواجد عدد ٦ سفن بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وعدد ٨ سفن بالانتظار للدخول، و تواجد سفينة بميناء الصليف وسفينة بالانتظار لدخول الميناء.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 16 ساعة

ابرك الساعات ,,

,, الله يخذلهم على ايديكم ,,

[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يقويهم وينصرهم علي الاعداء الارهابيين

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 16 ساعة

نهايتهم قريبه جداااا وسيندمون علي مافعلوا

[ عدد التعليقات: 6303 ] نشر منذ 14 ساعة

جهزوا 50 الف مقاتل وافتحوا جبة صنعاء شتتوا انتباه العدو المجوسي الإيراني السرعة في الإنجاز وسحق العدو أفضل من منحه فرصة اخذ النفس ووصول الدعم والتخطيط

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