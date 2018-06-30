” الزامل ” يجتمع بالصربي ستانوجيفيتش لمناقشة أوضاع الفريق

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، وذلك لمناقشة أوضاع الفريق، والتي يأتي في مقدمتها وضع برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، والاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وقام الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، بجولة تفقدية في مقر نادي القادسية شهدت ملاعب التدريب، وغرفة التدريبات البدنية وحمام السباحة بالنادي، حيث جاء ذلك خلال الزيارة الأولى التي أجراها المدرب الصربي للنادي، بصحبة الجهاز المعاون له.

ومن الجدير بالذكر، إنه وصل ” ستانوجيفيتش ” يوم الخميس الماضي، إلى مدينة الخبر ليبدأ مهمته مع فريقه القادسية، فيما أعرب عن سعادته بالإمكانات المتوفرة بالنادي، بما يخدم خطط الجهاز الفني.