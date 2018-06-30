” الزامل ” يجتمع بالصربي ستانوجيفيتش لمناقشة أوضاع الفريق
اجتمع رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، وذلك لمناقشة أوضاع الفريق، والتي يأتي في مقدمتها وضع برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، والاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.
وقام الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، بجولة تفقدية في مقر نادي القادسية شهدت ملاعب التدريب، وغرفة التدريبات البدنية وحمام السباحة بالنادي، حيث جاء ذلك خلال الزيارة الأولى التي أجراها المدرب الصربي للنادي، بصحبة الجهاز المعاون له.
ومن الجدير بالذكر، إنه وصل ” ستانوجيفيتش ” يوم الخميس الماضي، إلى مدينة الخبر ليبدأ مهمته مع فريقه القادسية، فيما أعرب عن سعادته بالإمكانات المتوفرة بالنادي، بما يخدم خطط الجهاز الفني.
ماجد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 12 دقيقة
كل هذي الاسباب يابنو قادس كافيه لالغاء عقده واكيد اذا طرح الأسباب على معالي الهيئه تركي ال شيخ راح يتكفل بالإلغاء عقده و سيتكفل بحارس افضل منه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 12 دقيقة
يانادي القادسيه للجمهور نتمنى منكم إلغاء عقد الحارس السوري ابراهيم علامه بتقول ايش السبب طيب خذ:1-جندي سابق بجيش بشار 2-سبق انا انسحب نادي الشباب السعودي من صفقة الحارس لان وجدو تغريدات بها التمجيد لبشار الطاغيه 3- قبل امس ظهر في مقطع يتهجم به على سورين بسبب رفع علم سوريا حره