قرقاش: أزمة قطر ستطول ما لم تطرق باب الرياض
وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، تنظيم الحمدين بـ ” المرتبك في حل أزمته ” ، بعد استجدائه التدخل الغربي فيها.
وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية، الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمتة المرتبك ممتدة وستطول مالم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 49 دقيقة
مشكلة قطر الأساسية هي إدارة الدولة واصدار القرارات من داخل قناة أخبارية وإظهاره للعلن والصحيح هو إدارة الدولة من بيت الرئاسة ومن مجلس الوزراء وبعد ذلك يطلق طرحة عبر القنوات الرسمية هذا مايجعل القرارات عشوائية وغير منطقية لأنها تصدر من عدة جهات مختلفة يتخالف بعضها بعض ومغلوطه
ماجد[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 48 دقيقة
تنظيم الحمدين لايزال مستمر في طريقه المنحرف عن اخوانه .
يفترض أن يتجه للرياض اذا كان يملك قراره بيده و ينهي الخلاف مع اشقائه ، ولكنه فيما يبدو اخذه العناد و التجبر ولن تكون نهاية هذا العناد في صالحه والايام بيننا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم لك الحمد فراقهم يجب الاحتفال به سنويا
ليبيا ترجع للامه العربيه
مصر ترجع هيبتها بعد مرسي عجله
الامارات من انجاز ل انجاز بعد طرد الخونه
المملكه تقارع الذل الأوربيه ف الاقتصاد
سوريا تراجع ف حده التوتر ودحر الجماعات
واهم شي بيت الله آمن ولله الفضل والمنه ومن يدخله طاهر
همس[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 24 دقيقة
مايقدرون يعيشون بدون الامارات من يوم يومهم اللحين هم مسوين عزت نفس بس مب قادرين حليلهم 😂