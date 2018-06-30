قرقاش: أزمة قطر ستطول ما لم تطرق باب الرياض

أبوظبي(صدى):

وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، تنظيم الحمدين بـ ” المرتبك في حل أزمته ” ، بعد استجدائه التدخل الغربي فيها.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية، الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمتة المرتبك ممتدة وستطول مالم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض ” .